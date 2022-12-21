Клуб единоборств «Спортивное единство» и его создательница номинированы на «Народное признание»

21:48, 21 декабря 2022, ПАИ

АНО «Клуб единоборств «Спортивное единство» и его создательница и руководитель Кристина Тимофеева выдвинуты на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд» и «Инициатива» соответственно.

Клуб единоборств «Спортивное единство» был создан 20 февраля 2020 года. Он появился после того, как тренер Вячеслав Елькин, когда ему исполнилось 70 лет, закончил работу в клубе «Динамо», а воспитанники не захотели расставаться со своим наставником. Родители одного из спортсменов Кристина и Александр Тимофеевы пошли на встречу детям и основали новый спортивный центр. Начинался он с маленького спортивного зала, теперь же это большой центр, который имеет филиалы не только в Пскове, но и в Себеже, а также сотрудничает со спортивными клубами Пушкинских Гор и Опочки.

Сегодня в клубе занимаются дзюдо, самбо и боксом более 300 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет.

За время работы спортивного центра 13 его воспитанников стали победителями и призерами Первенства СЗФО по дзюдо и самбо и отобрались на Первенство страны, завоевали 16 медалей на Всероссийских соревнованиях «Санкт-Петербургская Лига дзюдо «АВРОРА», 90 спортсменов прошли аттестацию на присвоение квалификационных степеней КЮ в дзюдо и внесены в Реестр Федерации дзюдо России.

По итогам 2021 и 2022 годов пять спортсменов и два тренера клуба отмечены губернаторскими наградами «Спортсмены года» и «Тренер года», семь членов команды клуба в настоящее время проходят обучение с последующей аттестацией на судей дзюдо.

Также более 50 спортсменов центра входят в состав сборной Псковской области по дзюдо и более 20 — в команду региона по самбо.

За 2020-2022 годы организация неоднократно становилась победителем грантовых и других конкурсов. Так, в 2022 году клуб единоборств «Спортивное единство» выиграл региональный этап Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Здоровье нации».

Кроме того, Клуб единоборств «Спортивное единство» является организатором благотворительных акций в поддержку воспитанников Красногородской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Агрошкола». В рамках акций собираются новогодние подарки, одежда, спортивная экипировка, проводятся совместные мероприятия.

Кристина Тимофеева сегодня не только руководит клубом. Она также является членом Общественной палаты Псковской области, входит в состав Общественного совета при комитете по спорту Псковской области. В ноябре 2021 года она выступила инициатором открытия Центра сопровождения спортивных организаций «Спорт Качество» и возглавила его.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.