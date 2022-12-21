Клуб единоборств «Спортивное единство» и его создательница номинированы на «Народное признание»
АНО «Клуб единоборств «Спортивное единство» и его создательница и руководитель Кристина Тимофеева выдвинуты на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд» и «Инициатива» соответственно.
Клуб единоборств «Спортивное единство» был создан 20 февраля 2020 года. Он появился после того, как тренер Вячеслав Елькин, когда ему исполнилось 70 лет, закончил работу в клубе «Динамо», а воспитанники не захотели расставаться со своим наставником. Родители одного из спортсменов Кристина и Александр Тимофеевы пошли на встречу детям и основали новый спортивный центр. Начинался он с маленького спортивного зала, теперь же это большой центр, который имеет филиалы не только в Пскове, но и в Себеже, а также сотрудничает со спортивными клубами Пушкинских Гор и Опочки.
Сегодня в клубе занимаются дзюдо, самбо и боксом более 300 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет.
За время работы спортивного центра 13 его воспитанников стали победителями и призерами Первенства СЗФО по дзюдо и самбо и отобрались на Первенство страны, завоевали 16 медалей на Всероссийских соревнованиях «Санкт-Петербургская Лига дзюдо «АВРОРА», 90 спортсменов прошли аттестацию на присвоение квалификационных степеней КЮ в дзюдо и внесены в Реестр Федерации дзюдо России.
По итогам 2021 и 2022 годов пять спортсменов и два тренера клуба отмечены губернаторскими наградами «Спортсмены года» и «Тренер года», семь членов команды клуба в настоящее время проходят обучение с последующей аттестацией на судей дзюдо.
Также более 50 спортсменов центра входят в состав сборной Псковской области по дзюдо и более 20 — в команду региона по самбо.
За 2020-2022 годы организация неоднократно становилась победителем грантовых и других конкурсов. Так, в 2022 году клуб единоборств «Спортивное единство» выиграл региональный этап Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Здоровье нации».
Кроме того, Клуб единоборств «Спортивное единство» является организатором благотворительных акций в поддержку воспитанников Красногородской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Агрошкола». В рамках акций собираются новогодние подарки, одежда, спортивная экипировка, проводятся совместные мероприятия.
Кристина Тимофеева сегодня не только руководит клубом. Она также является членом Общественной палаты Псковской области, входит в состав Общественного совета при комитете по спорту Псковской области. В ноябре 2021 года она выступила инициатором открытия Центра сопровождения спортивных организаций «Спорт Качество» и возглавила его.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Клуб единоборств «Спортивное единство» и его создательница номинированы на «Народное признание»
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