Маникюрный салон в Великих Луках стал ещё одним претендентом на премию «Народное признание»

22:23, 21 декабря 2022, ПАИ

Маникюрный салон Nails Bro, который в 2022 году в Великих Луках открыл первый в городе мужчина в nail-индустрии Григорий Гугунин, стал ещё одним претендентом на общественную премию «Народное признание». Он выдвинут на награду в номинации «Открытие».

Григорий Гугунин - бывший военный, который решил изменить свою жизнь и попробовать себя в бьюти-сфере. Он прошёл обучение в Санкт-Петербурге в школе Paris Nail. Первое время мастер работал в одном из салонов Великих Лук, но в скором времени уже открыл свою небольшую студию.

В заявке отмечается, что все без исключения процедуры мастер завершает массажем рук.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.