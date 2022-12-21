Маникюрный салон в Великих Луках стал ещё одним претендентом на премию «Народное признание»
Маникюрный салон Nails Bro, который в 2022 году в Великих Луках открыл первый в городе мужчина в nail-индустрии Григорий Гугунин, стал ещё одним претендентом на общественную премию «Народное признание». Он выдвинут на награду в номинации «Открытие».
Григорий Гугунин - бывший военный, который решил изменить свою жизнь и попробовать себя в бьюти-сфере. Он прошёл обучение в Санкт-Петербурге в школе Paris Nail. Первое время мастер работал в одном из салонов Великих Лук, но в скором времени уже открыл свою небольшую студию.
В заявке отмечается, что все без исключения процедуры мастер завершает массажем рук.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Маникюрный салон в Великих Луках стал ещё одним претендентом на премию «Народное признание»