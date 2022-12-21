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Культура

Тизер фильма «Вызов» со съёмками в открытом космосе покажут в новогоднюю ночь

Кадр из трейлера фильма. Фото скрин видео

Тизер первого художественного фильма со съемками в открытом космосе «Вызов» покажут на Новый год. Об этом РИА ФАН сообщил гендиректор Первого канала и сопродюсер картины Константин Эрнст.

По его словам, премьера тизера «Вызова» состоится на Первом канале 31 декабря. Его покажут перед новогодним обращением президента России Владимира Путина. В ролике можно будет увидеть кадры из фильма.

Режиссером «Вызова» выступил Клим Шипенко, а главную роль в ленте сыграла Юлия Пересильд, напоминает «Культуромания». Актриса воплотила на экране врача-кардиолога, которая отправляется на МКС, чтобы помочь потерявшему сознание космонавту.

Ради съемок фильма Пересильд и Шипенко действительно летали на МКС осенью прошлого года. Они провели на станции 12 дней. Премьера «Вызова» запланирована на 12 апреля 2023 года.

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