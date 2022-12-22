Четыре автомобиля поступили в Печорскую районную больницу

10:17, 22 декабря 2022, ПАИ

Четыре новых легковых автомобиля «Лада Гранта» поступили в Печорскую районную больницу, сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Автомобили будут использоваться для транспортировки врачей, фельдшеров и пациентов, оказания неотложной помощи и доставки лекарственных препаратов.

Машины приобрели в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего с начала 2022 года для медицинских учреждений Псковской области было закуплено 78 легковых автомобилей.