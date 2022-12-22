Закон об увеличении возраста призыва в России могут принять в 2023 году

11:24, 22 декабря 2022, ПАИ

Увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в следующем году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе. Ждем официальных предложений от министерства обороны по этому вопросу», - сказал он, отвечая на вопрос о реализации соответствующего предложения. «Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано», - приводит слова парламентария ТАСС.

Кроме того, Картаполов сообщил, что думский комитет по обороне поддерживает предложение Минобороны об увеличении призывного возраста. «Безусловно», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.