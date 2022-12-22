Путин предлагает отправлять студентов на практику в волонтерские центры

17:14, 22 декабря 2022, ПАИ

Студенты должны получить право практиковаться в волонтерских центрах и фондах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Госсовете.

«[Нужно] создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику <…> в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО», - сказал глава государства, отметив, что следует поддерживать благородный порыв молодых людей, передает ТАСС.

Он также заявил, что в последнее время молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении в нынешней геополитической ситуации.

«Содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», - отметил глава государства.

Он также прокомментировал название «Движение первых» для нового общероссийского молодежного движения. Ранее состоялся съезд этой всероссийской молодежной организации, на который приехали представители всех регионов страны, в том числе и Псковской области.

«Они опередили и ценности движения, среди которых - дружба, патриотизм, справедливость, взаимопомощь, и выбрали достойное название своей организации - «Движение первых», - отметил Путин.