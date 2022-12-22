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Эпидситуацию обсудил губернатор с главой облздрава

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Разговор начался с обсуждения эпидемиологической обстановки в регионе и существующей нагрузки на коечный фонд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Ранее в связи с ростом вирусных заболеваний губернатором было принято решение о введении дополнительных мер борьбы с гриппом и ОРВИ. Так, например, в школах Пскова, учитывая резкий рост заболеваемости среди детей, введена дистанционная форма обучения. Дополнительные образовательные программы по всей области тоже переведены на дистант. 

Марина Гаращенко проинформировала Михаила Ведерникова, что в регионе продолжается рост заболеваемости. За прошедшую неделю зарегистрировано более 11 тысяч случаев заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, что более чем на 70% выше недельного эпидемического порога во всех возрастных группах. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в Пскове, Пушкиногорском, Псковском, Плюсском районах. 

В свою очередь глава региона уточнил, справляется ли система здравоохранения с ростом заболеваемости. «При всех сложностях эпидобстановки ситуация находится под контролем. Свободный коечный фонд составляет около 27%. Вместе с тем, из-за самолечения пациенты чаще поступают на стационарное лечение с осложнениями. Сейчас количество тех, кто с симптомами ОРВИ нуждается в госпитализации, увеличилось более чем на 20%», — заметила Марина Гаращенко. 

Отдельно Михаил Ведерников обсудил с Мариной Гаращенко вопрос обеспечения детей больных сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови. На эти цели в региональном бюджете в этом году было заложено 40 миллионов рублей. Глава региона напомнил, что первая партия сенсоров была выдана в марте этого года и попросил доложить о продолжении работы. Марина Гаращенко сообщила, что с 12 декабря в полном объеме осуществлены последние поставки по контрактам этого года, в связи с чем все дети обеспечены сенсорами на полгода веред. 

Работу по обеспечению системами мониторинга планируется продолжить и в следующем году. Они позволяют существенно упростить контроль за уровнем гликемии и улучшить качество жизни детей. В региональном бюджете запланировано необходимое финансирование. 

Также председатель комитета по здравоохранению доложила губернатору о том, что Псковская область приняла окружной семинар по вопросам организации медпомощи пациентам с сахарным диабетом. С участием ведущих федеральных экспертов рассмотрен широкий круг тем, связанных с организацией работы по эндокринологическому направлению. 

Михаил Ведерников отметил, что это направление работы, учитывая рост заболеваемости сахарным диабетом, в системе здравоохранения требует все большего внимания. Именно поэтому со следующего года по поручению президента России Владимира Путина стартует профильный федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Он позволит комплексно подойти к решению вопросов профилактики и лечения этого заболевания, а также реализовать мероприятия, нацеленные на улучшение качества и доступности медпомощи. 

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