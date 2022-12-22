Руководитель кружка для особенных детей вошла в число претендентов на «Народное признание»
Руководитель кружка дополнительного образования «Апельсинка» для детей с ограниченными возможностями здоровья Нина Катунькина выдвинута на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива». Нина Катунькина - учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог дополнительного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кружок «Апельсинка» был создан в 2014 году при Центре специального образования №3 города Великие Луки. Его цель - коррекция, развитие и стимулирование двигательных, речевых, социальных и коммуникативных навыков обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития.
Воспитанники «Апельсинки» были участниками первых и вторых Международных детских инклюзивных творческих игр в 2021 и 2022 годах, Всероссийского фестиваля с международным участием «Краски Чувашии-2022», Международного фестиваля детей и молодёжи с ОВЗ (в том числе с инвалидностью) «Яркий мир» - 2021», в городских мероприятиях «Белый цветок» и открытии выставки фоторабот «Особый мир особых мастеров». Также в 2022 году они участвовали в проекте Международного библиотечного центра Псковской областной универсальной научной библиотеки, Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих и Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина (Белоруссия) республики Беларусь, посвященном 77-летию Великой Победы.
«Наш кружок для особенных деток. Мы активно участвуем во всевозможных фестивалях, конкурсах и концертах, но сложности здоровья детей не позволяет нам побывать и выступить на площадках в других местах и городах. А хотелось, чтобы нас заметили творческие люди, которые помогли бы с театральными и музыкальными постановками», - отмечает Нина Катунькина.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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Руководитель кружка для особенных детей вошла в число претендентов на «Народное признание»