Руководитель кружка для особенных детей вошла в число претендентов на «Народное признание»

18:13, 22 декабря 2022, ПАИ

Руководитель кружка дополнительного образования «Апельсинка» для детей с ограниченными возможностями здоровья Нина Катунькина выдвинута на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива». Нина Катунькина - учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог дополнительного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кружок «Апельсинка» был создан в 2014 году при Центре специального образования №3 города Великие Луки. Его цель - коррекция, развитие и стимулирование двигательных, речевых, социальных и коммуникативных навыков обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития.

Воспитанники «Апельсинки» были участниками первых и вторых Международных детских инклюзивных творческих игр в 2021 и 2022 годах, Всероссийского фестиваля с международным участием «Краски Чувашии-2022», Международного фестиваля детей и молодёжи с ОВЗ (в том числе с инвалидностью) «Яркий мир» - 2021», в городских мероприятиях «Белый цветок» и открытии выставки фоторабот «Особый мир особых мастеров». Также в 2022 году они участвовали в проекте Международного библиотечного центра Псковской областной универсальной научной библиотеки, Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих и Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина (Белоруссия) республики Беларусь, посвященном 77-летию Великой Победы.

«Наш кружок для особенных деток. Мы активно участвуем во всевозможных фестивалях, конкурсах и концертах, но сложности здоровья детей не позволяет нам побывать и выступить на площадках в других местах и городах. А хотелось, чтобы нас заметили творческие люди, которые помогли бы с театральными и музыкальными постановками», - отмечает Нина Катунькина.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.