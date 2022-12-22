Фестиваль «Виноград» может быть признан главным событием 2022 года в Псковской области
Эногастрономический фестиваль «Виноград» поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие». Он впервые прошёл в Пскове с 18 по 26 июня 2022 года и собрал за это время около 100 тысяч человек.
В программе фестиваля было представлено больше 40 брендов российского вина. Долина Дона, Крым, Кавказ, Кубань показали псковичам, какими напитками и деликатесами богаты: прошли дегустации с сомелье, знакомство с южной кухней.
Пир гармонично дополнила культурная программа: просмотры фильмов под открытым небом, мастер-классы и активности для детей, выступления музыкальных групп, театральные постановки, мастер-классы по винописи, арт-пространство, выставки, перформансы.
Акцентом праздника стала локация «Крым», стилизованная под произведение Александра Грина «Алые паруса». В центре была установлена сцена в виде корабля, на ней каждый день проходили концерты.
На фестивале прошли представления уличных театров из Санкт-Петербурга и спектакль Псковского театра кукол «Ковбойская история», показали пластический спектакль «На старт. Внимание. Стоп!» танцевальной компании «Воздух» (Краснодар). Чемодан-дуэт «Квам» (Санкт-Петербург) подготовил для гостей ярмарки весёлое представление «Цирк да и только». На удобных пуфиках дети посмотрели спектакль «Дядя Миша». Порадовали зрителей выступления музыкальных коллективов Star Band show и Dram&Jazz, а также выступления Анастасии Лютовой и «Лютого Бэнда», группы «Фрукты», джазового импровизатора и певеца Олега Аккуратова, джазового клуба Игоря Бутмана из Санкт-Петербурга, EasyTone & jazz band, псковского саксофониста Георгия Баландина.
На ярмарке работал поэтический свободный микрофон. На этой площадке выступали Диана Константинова, Олег Алексеев, Алексей Дац, Антон Ковальский и другие авторы. Зрители имели возможность почитать со сцены свои стихи и стихи своих любимых авторов.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Фестиваль «Виноград» может быть признан главным событием 2022 года в Псковской области
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