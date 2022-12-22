Фестиваль «Виноград» может быть признан главным событием 2022 года в Псковской области

18:46, 22 декабря 2022, ПАИ

Эногастрономический фестиваль «Виноград» поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие». Он впервые прошёл в Пскове с 18 по 26 июня 2022 года и собрал за это время около 100 тысяч человек.

В программе фестиваля было представлено больше 40 брендов российского вина. Долина Дона, Крым, Кавказ, Кубань показали псковичам, какими напитками и деликатесами богаты: прошли дегустации с сомелье, знакомство с южной кухней.

Пир гармонично дополнила культурная программа: просмотры фильмов под открытым небом, мастер-классы и активности для детей, выступления музыкальных групп, театральные постановки, мастер-классы по винописи, арт-пространство, выставки, перформансы.

Акцентом праздника стала локация «Крым», стилизованная под произведение Александра Грина «Алые паруса». В центре была установлена сцена в виде корабля, на ней каждый день проходили концерты.

На фестивале прошли представления уличных театров из Санкт-Петербурга и спектакль Псковского театра кукол «Ковбойская история», показали пластический спектакль «На старт. Внимание. Стоп!» танцевальной компании «Воздух» (Краснодар). Чемодан-дуэт «Квам» (Санкт-Петербург) подготовил для гостей ярмарки весёлое представление «Цирк да и только». На удобных пуфиках дети посмотрели спектакль «Дядя Миша». Порадовали зрителей выступления музыкальных коллективов Star Band show и Dram&Jazz, а также выступления Анастасии Лютовой и «Лютого Бэнда», группы «Фрукты», джазового импровизатора и певеца Олега Аккуратова, джазового клуба Игоря Бутмана из Санкт-Петербурга, EasyTone & jazz band, псковского саксофониста Георгия Баландина.

На ярмарке работал поэтический свободный микрофон. На этой площадке выступали Диана Константинова, Олег Алексеев, Алексей Дац, Антон Ковальский и другие авторы. Зрители имели возможность почитать со сцены свои стихи и стихи своих любимых авторов.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.