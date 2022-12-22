Сотрудники Пушкинского музея «Михайловское» выразили соболезнования в связи со смертью Жанны Малышевой

19:54, 22 декабря 2022, ПАИ

Сотрудники Пушкинского музея «Михайловское» выразили соболезнования в связи со смертью Жанны Малышевой.

«Жанна Малышева умерла. Её улыбка, сияющие добротой глаза — это она сама, её душа. Такой она была. И этот свет всё ещё с нами. Частица его согревает и утешает. Этим светом она с любовью и вниманием встречала каждого, кого Господь посылал ей навстречу. Доброта, любовь и молитва. Трудности и горести, а они не минуют никого, Жанна Николаевна встречала с терпением и верой в то, что Господь не оставит, с терпением и добротой. Всё ещё не верится, что голос её умолк, что её нет, что завтра начнётся новый день, в котором все мы, кто знал Жанну Николаевну, будем сиротами без неё», — с прискорбием отметили сотрудники музея.

Жанна Малышева работала в музее-заповеднике «Михайловское» заместителем директора по развитию.