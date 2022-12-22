Учитель из Себежского района вошла в число кандидатов на премию «Народное признание»

20:13, 22 декабря 2022, ПАИ

Учитель русского языка и литературы в Кузнецовской средней школе Себежского района Наталья Кортикова вошла в число претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание». Она выдвинута на соискание награды в номинации «Призвание».

Педагогический стаж Натальи Кортиковой превышает 24 года, ещё около 10 лет она проработала в сфере культуры. На протяжении целого ряда лет её ученики принимали активное участие в районных, областных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах, среди которых всероссийский конкурс творческих работ «Люблю тебя, родина кроткая!», районный конкурс творческих работ «История ВОВ в истории моей семьи».

С 2015 года Наталья Кортикова руководит кружком литературного чтения. На школьном этапе конкурса «Живая классика» её ученики завоевали дипломы первой, второй и третьей степеней.

С 2021 года педагог является руководителем проектной деятельности в старших классах. Проектные работы были отправлены на различные конкурсы и представлены в ПОИПКРО на курсах для учителей-филологов области. Это «Фольклор Псковской области — игры, загадки, частушки», проекты в сфере родного языка, которые на всероссийских конкурсах получили дипломы первой, второй и третьей степеней.

В 2021 году она приняла участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся на уроках родного русского языка в рамках внедрения ФГОС» и заняла первое место. Уроки и статьи себежского педагога размещены на сайтах «Учи.ру», «Фоксфорд», «ПроШколу.ру», Smart education.

Она была участником конкурсов «Учитель года» 2019 и 2022 годов, «Лучший педагогический работник – 2022», имеет диплом победителя в областном конкурсе «Учитель года – 2022» в номинации «Медиавизитка». Неоднократно награждалась грамотами руководства Себежского района за достигнутые результаты в своей работе.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

﻿﻿

Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

﻿

С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.