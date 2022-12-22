Учитель из Себежского района вошла в число кандидатов на премию «Народное признание»
Учитель русского языка и литературы в Кузнецовской средней школе Себежского района Наталья Кортикова вошла в число претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание». Она выдвинута на соискание награды в номинации «Призвание».
Педагогический стаж Натальи Кортиковой превышает 24 года, ещё около 10 лет она проработала в сфере культуры. На протяжении целого ряда лет её ученики принимали активное участие в районных, областных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах, среди которых всероссийский конкурс творческих работ «Люблю тебя, родина кроткая!», районный конкурс творческих работ «История ВОВ в истории моей семьи».
С 2015 года Наталья Кортикова руководит кружком литературного чтения. На школьном этапе конкурса «Живая классика» её ученики завоевали дипломы первой, второй и третьей степеней.
С 2021 года педагог является руководителем проектной деятельности в старших классах. Проектные работы были отправлены на различные конкурсы и представлены в ПОИПКРО на курсах для учителей-филологов области. Это «Фольклор Псковской области — игры, загадки, частушки», проекты в сфере родного языка, которые на всероссийских конкурсах получили дипломы первой, второй и третьей степеней.
В 2021 году она приняла участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся на уроках родного русского языка в рамках внедрения ФГОС» и заняла первое место. Уроки и статьи себежского педагога размещены на сайтах «Учи.ру», «Фоксфорд», «ПроШколу.ру», Smart education.
Она была участником конкурсов «Учитель года» 2019 и 2022 годов, «Лучший педагогический работник – 2022», имеет диплом победителя в областном конкурсе «Учитель года – 2022» в номинации «Медиавизитка». Неоднократно награждалась грамотами руководства Себежского района за достигнутые результаты в своей работе.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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