Народные приметы на 23 декабря: что нельзя делать в день Мины Красноречивого

07:32, 23 декабря 2022, ПАИ

Память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале IV века, чтут православные христиане 23 декабря, пишет calend.ru.

Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнения христиан. Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку святой был отличным оратором, то ему удалось обратить к Христу многих язычников.

Узнав об этом, император лично прибыл в Александрию и собственноручно убил Евграфа, секретаря Мины, а Мине велел отрубить голову.

На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. На Руси верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи.

Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает прибывать — пока ещё незаметно, но верно. «Со святого Мины — тьма нас мимо», — говорили в народе по этому поводу и добавляли, помня о способностях святого исцелять глазные болезни: «Со святого Мины — с очей пелена».

На Мину обыкновенно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.

Что нельзя делать 23 декабря:

Считалось, что незамужние девушки не должны печь в день Мины хлеб и сдобу, чтобы не остаться «старыми девами».

В день Мины старались не лгать и не сплетничать. Также нельзя было обманывать, проявлять скупость и любопытство.

Люди в старину старались не оставаться в одиночестве 23 декабря.