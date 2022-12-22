Лучший псковский агроном поборется за «Народное признание»
Геннадий Сашин, который в этом году был удостоен диплома «Лучший агроном Псковской области», поборется за общественную премию региона «Народное признание» в номинации «Призвание».
Геннадий Сашин после службы в армии принял решение работать по специальности — агрономом. В 1980 году он начал трудится в колхозе «Передовик» Псковского района агрономом-семеноводом. В дальнейшем был назначен главным агрономом колхоза.
В 2009 году Геннадий Сашин стал главным агроном ООО «ПсковАгроИнвест». В это время уже технологии выращивания зерновых культур и заготовки кормов шагнули далеко вперёд. Специалисту пришлось приложить много усилий для изучения нового. В результате были получены большие урожаи зерна и рапса, а корма заготовлялись для крупного рогатого скота первым классом. За достигнутые результаты агроном был отмечен министерской благодарностью, областными и районными грамотами.
Опыт и интерес к наибольшим масштабам выращивания зерна и рапса удалось применить в ООО «Тригорское» Палкинского района, где Геннадий Сашин работает с 2019 года. Общая площадь сельхозугодий подразделения составляла 8 000 га, которые в основном были заброшены. Тогда организовывались областные Дни поля, закладывались опыты применения средств защиты растений и технологий выращивания зерновых культур и рапса.
И вот в 2022 году хозяйство уже получило 13 тыс. 818 тонн озимой пшеницы, 2 тыс. 25 тонн озимого рапса, 3 тыс. 984 тонны ярового рапса.
За высокие показатели в День сельского хозяйства в 2022 году Геннадий Сашин был награждён дипломом «Лучший агроном Псковской области».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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