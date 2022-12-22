Лучший псковский агроном поборется за «Народное признание»

20:41, 22 декабря 2022, ПАИ

Геннадий Сашин, который в этом году был удостоен диплома «Лучший агроном Псковской области», поборется за общественную премию региона «Народное признание» в номинации «Призвание».

Геннадий Сашин после службы в армии принял решение работать по специальности — агрономом. В 1980 году он начал трудится в колхозе «Передовик» Псковского района агрономом-семеноводом. В дальнейшем был назначен главным агрономом колхоза.

В 2009 году Геннадий Сашин стал главным агроном ООО «ПсковАгроИнвест». В это время уже технологии выращивания зерновых культур и заготовки кормов шагнули далеко вперёд. Специалисту пришлось приложить много усилий для изучения нового. В результате были получены большие урожаи зерна и рапса, а корма заготовлялись для крупного рогатого скота первым классом. За достигнутые результаты агроном был отмечен министерской благодарностью, областными и районными грамотами.

Опыт и интерес к наибольшим масштабам выращивания зерна и рапса удалось применить в ООО «Тригорское» Палкинского района, где Геннадий Сашин работает с 2019 года. Общая площадь сельхозугодий подразделения составляла 8 000 га, которые в основном были заброшены. Тогда организовывались областные Дни поля, закладывались опыты применения средств защиты растений и технологий выращивания зерновых культур и рапса.

И вот в 2022 году хозяйство уже получило 13 тыс. 818 тонн озимой пшеницы, 2 тыс. 25 тонн озимого рапса, 3 тыс. 984 тонны ярового рапса.

За высокие показатели в День сельского хозяйства в 2022 году Геннадий Сашин был награждён дипломом «Лучший агроном Псковской области».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.