«Пытаемся выжить»: конному театру в Опочецком районе требуется помощь

10:52, 23 декабря 2022, ПАИ

О проблемах конного театра «Чардаш», который находится в опочецкой деревне Марково, рассказала корреспонденту Псковского агентства информации руководитель театра Анна Теплова.

«Земли нет, ничего нет, все на том же уровне и осталось, мы вот пытаемся тут как-то выжить. Все-таки есть какая-то надежда, что, может быть, мы когда-нибудь театр наш восстановим, но пока очень тяжелая ситуация», - сказала собеседница ПАИ.

Анна Теплова отметила, что в настоящее время нет возможности прокормить лошадей, хотя и проводятся различные мероприятия: походы, интерактивные экскурсии, новогодние программы с участием Деда Мороза и Снегурочки. Однако посетителей мало, и театру в итоге не хватает средств.

«Наших средств не хватает, то есть расходы превышают доходы настолько, что мы даже в ноль не выходим. Мы что только не предпринимаем, но пока заработать денег на корм полностью не можем. Хорошо, что у нас козы есть, сами сидим на картошке и молоке и у самих продуктов нет, но хотя бы что-то, а вот лошадям надо купить сено, и мы с этим совершенно не справляемся. Пытаемся выжить», - поделилась руководитель театра.

Ежемесячно лошадям требуется восемь тонн сена. «Ещё мы очень ждем волонтеров, потому что работников у нас нет и платить им нечем, а вот волонтеров мы бесплатно катаем на лошадях», - продолжила Анна Теплова.

Более подробно познакомиться с деятельностью театра и узнать, как можно оказать ему помощь, можно в группе «Алоль. Верховая езда» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что конный театр переехал в деревню под Опочкой из Москвы.