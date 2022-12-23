Елена Бибикова выразила соболезнования по поводу смерти Жанны Малышевой

10:22, 23 декабря 2022, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова выразила соболезнования в связи с безвременным уходом из жизни экс-председателя rоскомитета по культуре Псковской области, заместителя директора по развитию и продвижению музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Жанны Малышевой.

«Мы всегда будем помнить Жанну Николаевну как искреннего, светлого, обаятельного и жизнерадостного человека. Покоряли и удивляли ее оптимизм, энергия, искреннее служение своему делу. Ее жизнелюбие, отзывчивость и плоды добрых дел навсегда останутся в наших сердцах», - отметила Елена Бибикова в своем соболезновании и добавила, что разделяет скорбь родных и близких, коллектива музея-заповедника «Михайловское» в связи с невосполнимой утратой.

Жанна Малышева скончалась 22 декабря.