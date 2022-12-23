Прощание с Жанной Малышевой пройдет в Пскове 24 декабря

12:28, 23 декабря 2022, ПАИ

Отпевание экс-председателя областного комитета по культуре, заместителя директора по развитию и продвижению музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Жанны Малышевой пройдет в субботу, 24 декабря, в 13:30 в храме святого князя Александра Невского в Пскове.

Жанна Малышева скончалась 22 декабря.

Жанна Николаевна Малышева родилась в городе Барановичи (Беларусь) 9 ноября 1970 года.



В 1993 году стала выпускницей Минского института культуры, став специалистом по культурно-просветительской работе».

В 2003 году получила диплом Северо-Западной академии государственной службы, где изучала «Государственное и муниципальное управление».

В 1991 году Малышева устроилась на руководящую должность в Дом культуры имени Ленина, а спустя три года стала директором по организационно-массовой работе. В 1997 году получила должность директора ДК имени Ленина.



С 2001 по 2014 год занимала пост директора Великолукского драмтеатра.

В 2012 году Жанну Малышеву избрали депутатом Великолукской гордумы. В июле того же года она стала депутатам Псковского областного Собрания.

С апреля 2014 года до 2021 года занимала пост председателя комитета по культуре Псковской области.

До настоящего времени работала заместителем директора по развитию и продвижению Пушкинского заповедника.