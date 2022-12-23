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ВИДЕО Рыбаки оценили лёд на Псковском озере после плюсовой температуры

Лёд на водоемах в Псковской области быстро тает в свзяи с теплой погодой, которая установилась в регионе на этой неделе, сообщил рыбак, обозреватель Псковского агентства информации Николай Бесклевный.

«Вчера, 22 декабря, рыбачили в Мешокле (Псковский район). И, можно было бы сказать, неплохо порыбачили, если бы не одно большое НО - и без того не самый толстый и крепкий лёд катастрофически быстро исчезает. Причина тому - наступившая оттепель – снег весь пропитался водой, там, где снега нет, поверх льда появились широкие озёра воды. Лёд просверливается легко – где за десять оборотов буром, а где и за пять», - рассказал Николай Бесклевный.

 

Он также заметил, что в некоторых местах лёд просто продавливается, от влаги и снега его структура утратила свою прочность.

«Уважаемые рыболовы, подумайте, стоит ли выходить на лёд при такой напряжённой ледовой обстановке», - предостерёг псковских рыбаков Николай Бесклевный.

Его материал о зимней рыбалке читайте по ссылке.

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