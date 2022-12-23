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Галина Невалённая получила награду от президента России

Галина Невалённая награждена медалью Луки Крымского. Фото ПАИ

Президент России Владимир Путин наградил главного врача Псковской городской поликлиники, депутата Псковской городской Думы Галину Невалённую медалью Луки Крымского. Об этом сообщила пресс-служба Псковской городской Думы.

От имени депутатов председатель Думы Александр Гончаренко поздравил Галину Ивановну с заслуженной наградой.

Соответствующий Указ Президента РФ от 22 декабря 2022 года № 933 «О награждении государственными наградами РФ» опубликован на сайте нормативных правовых актов. 

Напомним, медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации. Вручается за заслуги в здравоохранении. 

Ранее ПАИ писало, что медаль Луки Крымского получили 23 медика из Псковской области.

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