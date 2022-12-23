Галина Невалённая получила награду от президента России

19:01, 23 декабря 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин наградил главного врача Псковской городской поликлиники, депутата Псковской городской Думы Галину Невалённую медалью Луки Крымского. Об этом сообщила пресс-служба Псковской городской Думы.

От имени депутатов председатель Думы Александр Гончаренко поздравил Галину Ивановну с заслуженной наградой.

Соответствующий Указ Президента РФ от 22 декабря 2022 года № 933 «О награждении государственными наградами РФ» опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Напомним, медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации. Вручается за заслуги в здравоохранении.

Ранее ПАИ писало, что медаль Луки Крымского получили 23 медика из Псковской области.