Ещё 23 медика из Псковской области награждены медалью Луки Крымского

10:59, 13 декабря 2022, ПАИ

Ещё 23 медицинских работника из Псковской области получат медали Луки Крымского. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован 12 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Государственной награды удостоили:

старшего фельдшера Псковской станции скорой медпомощи Раиля Агакишиева, врача Дедовичской районной больницы Ольгу Бадаркину, заместителя главврача Псковской областной инфекционной больницы Самира Аль-Араби, медсестру Псковской городской больницы Марину Герасимову, медсестру Псковской городской больницы Ирину Курчанову, врача Псковской городской больницы Инну Баранову, врача Псковской городской больницы Николая Васильева, директора псковского казенного госучреждения здравоохранения «Управление фармации» Татьяну Кузьмину, заведующую лабораторией Псковской городской больницы Елену Радинскую, медсестру Псковской областной клинической больницы Надежду Дибдеву, врача Новосокольнической межрайонной больницы Елену Ермолаеву, фельдшера Псковской станции скорой медпомощи Татьяну Лебедеву, фельдшера Псковской станции скорой медпомощи Юлию Мелянюк, старшую медсестру Псковской межрайонной больницы Ирину Егорову, заведующую отделением Псковской городской больницы Юлию Жабскую, заведующую отделением Псковской городской больницы Ларису Милавкину. старшего врача Псковской станции скорой медицинской помощи Ольгу Кокошникову, старшую медсестру Псковской детской областной клинической больницы Ольгу Гончарук, старшую медсестру Псковской межрайонной больницы Ирину Михайлову, заместителя главврача Псковской городской поликлиники Ирину Кошкину, фельдшера великолукской подстанции Псковской станции скорой медицинской помощи Анастасию Мельникову, фельдшера великолукской подстанции Псковской станции скорой медицинской помощи Анну Иванову, главную медсестру Псковского госпиталя для ветеранов войн Елену Горюнову.

Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, которую вручают за заслуги в здравоохранении. Названа в честь православного святого и выдающегося ученого-хирурга архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

В ноябре данной медалью наградили одиннадцать медиков из Псковской области. Кроме того, Владимир Путин наградил четырёх псковичей медалью ордена «Родительская слава».