Найден организатор приюта в Кемерово, где погибли 20 человек

10:51, 24 декабря 2022, ПАИ

Следователи нашли организатора приюта и собственницу здания в Кемерове, где в ночь на субботу произошел пожар, в котором погибли 20 человек, как сообщили в правоохранительных органах.

«Собственница здания установлена, она находится в следственном отделе, с ней работают сотрудники правоохранительных органов», - сказал собеседник агентства ТАСС. Он уточнил, что женщина сдавала здание в аренду.

Также найден организатор приюта, который располагался в доме. Им оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов, в настоящее время он находится в следственном отделе.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 20, а также стали известны причины возгорания.