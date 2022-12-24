Тестовое включение волшебных фонарей прошло в Пскове

19:29, 24 декабря 2022, ПАИ



Фото: Фото Комитета по культуре



Фото: Фото Комитета по культуре



Фото: Фото Комитета по культуре



Фото: Фото Комитета по культуре



Фото: Фото Комитета по культуре









В Финском парке сегодня прошло тестовое включение волшебных фонарей. Инсталляция начнет работу в понедельник.

Напомним, что ранее такого в Пскове не было.