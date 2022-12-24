Тестовое включение волшебных фонарей прошло в Пскове
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Фото: Фото Комитета по культуре
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Фото: Фото Комитета по культуре
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Фото: Фото Комитета по культуре
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Фото: Фото Комитета по культуре
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Фото: Фото Комитета по культуре
В Финском парке сегодня прошло тестовое включение волшебных фонарей. Инсталляция начнет работу в понедельник.
Напомним, что ранее такого в Пскове не было.
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