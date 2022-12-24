Появилось расписание работы парка фонарей в Пскове

20:12, 24 декабря 2022, ПАИ

Парк фонарей «Тайны сказочных огней» будет работать в Финском парке Пскова с 25 декабря по 15 января (с 17:00 до 21:00), сообщает комитет по культуре Псковской области.

Выставка представляет собой экспозицию конструкций в виде огромных светящихся арт-объектов (фонарей). Это 25 тематических композиций. Вас ждёт встреча со сказочными героями — Щелкунчиком, Крысиным королём, Гулливером, Снежной королевой и многими другими персонажами. Все объекты невероятно детализованы, а их масштабы поражают своей грандиозностью и размахом.

Напомним, сегодня было тестовое зажжение фонарей.