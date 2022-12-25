Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учителя китайского языка ищут в великолукский лицей

Учителя китайского языка ищут в великолукский инженерно-технический лицей. Объявление с вакансией было размещено в паблике «Вакансии учителей в России» в соцсети «Вконтакте».

«Требуется учитель китайского языка в МАОУ «Инженерно-экономический лицей» города Великие Луки Псковской области (можно с января 2023 года, можно с сентября): как первый, как второй языки, а также для работы в отделении платных услуг», - написали в объявлении.

Напомним, что инженерно-технический лицей открылся в Великих Луках в этом году 1 сентября. Школа была построена в рамках нацпроекта «Образование». В частности, в школе есть огромный спортивный комплекс, два бассейна, а инфраструктура для развития образования соответствует самым современным стандартам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 декабря 2022

Учителя китайского языка ищут в великолукский лицей

25 декабря 2022

Новый дорожный знак появился в Пскове
25 декабря 2022

Меры поддержки участников СВО в Псковской области начнут получать новые категории граждан
25 декабря 2022

Пушкинские Горы получат 80 млн рублей на благоустройство
24 декабря 2022

Фотографиями улова на зимней рыбалке делятся псковичи
24 декабря 2022

Лыжный сезон спортсмены открыли в Стругах Красных
24 декабря 2022

Борис Елкин напомнил о будущем ремонте Ольгинского моста

24 декабря 2022

Экскурсионная группа из Пскова посетила Пыталовский район


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...