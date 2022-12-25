Учителя китайского языка ищут в великолукский лицей

13:46, 25 декабря 2022, ПАИ

Учителя китайского языка ищут в великолукский инженерно-технический лицей. Объявление с вакансией было размещено в паблике «Вакансии учителей в России» в соцсети «Вконтакте».

«Требуется учитель китайского языка в МАОУ «Инженерно-экономический лицей» города Великие Луки Псковской области (можно с января 2023 года, можно с сентября): как первый, как второй языки, а также для работы в отделении платных услуг», - написали в объявлении.

Напомним, что инженерно-технический лицей открылся в Великих Луках в этом году 1 сентября. Школа была построена в рамках нацпроекта «Образование». В частности, в школе есть огромный спортивный комплекс, два бассейна, а инфраструктура для развития образования соответствует самым современным стандартам.