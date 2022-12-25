Мастер-класс по вязанию каждый четверг проводят в Плюссе

19:06, 25 декабря 2022, ПАИ

По четвергам в районной библиотеке Плюсского района жительница Плюссы Ольга Иванова проводит мастер-класс по вязанию для всех желающих. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

Цель первых занятий - научиться правильно вязать носки.



Те, кто уже достиг определённых навыков и связал свои пары, готовые носки передали в гуманитарную помощь для отправки мобилизованным, участвующим в военной операции в Украине.