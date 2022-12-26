Победитель «Народного признания»: Люди должны знать своих героев в лицо

11:27, 26 декабря 2022, ПАИ

Общественная премия «Народное признание» важна и полезна для псковичей, уверен генеральный директор ООО «Плюсский перерабатывающий комбинат» Константин Новинский.

«Общественная премия «Народное признание» уже достаточно хорошо вписалась в традиции Псковской области и стала популярной и авторитетной акцией, что ежегодно подтверждается неизменным ростом числа её соискателей. В нашем регионе живет много интересных людей, работает много развивающихся производств, коллективов, полезных в различных сферах деятельности. Мы не всегда это замечаем. И именно «Народное признание» дает возможность познакомиться с ними и лучше их узнать. А это очень важно и нужно. Нужно ценить то, что рядом с нами. Тех людей, которые совершают яркие и благородные поступки, создают ту необыкновенную атмосферу Псковской области, где мы вместе с вами живем и вместе пишем новую историю России», - сказал он.

Эта акция важна тем, что жители региона сами выдвигают и определяют достойных кандидатов на премию. «Каждый может ошибиться в своём выборе, но народ не ошибается никогда», - заметил Константин Новинский.

«Премия - это и хороший мотиватор для дальнейшего роста и саморазвития, повышения корпоративного духа. Мы сами через это прошли, став благодаря поддержке наших земляков два раза победителями в номинациях «Открытие» и «Экомышление». А сама церемония награждения финалистов и победителей – всегда яркое и надолго запоминающееся событие. В этом году наша компания также решила в нём в очередной раз поучаствовать в качестве партнёров «Народного признания». Пожелаем же этой общественной акции долгой и яркой жизни», - отметил Константин Новинский.

Напомним, ООО «ППК» - ведущее предприятие на Северо-Западе России по переработке использованных пластиковых материалов. Основной выпускаемой продукцией комбината являются: стреч-пленка, ПВД-рукава для фасовки, пакеты для рассады, мешки для мусора.

Ранее сообщалось, что в этом году на соискание премии «Народное признание» поступило 216 заявок.