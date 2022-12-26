Новогодняя ярмарка в Пскове будет работать до 8 января
Новогодняя ярмарка на улице Пушкина в Пскове будет работать до 8 января. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в рамках программы «Псковский телеграм Online».
Напомним, что новогодняя ярмарка открылась 23 декабря, посетить ее можно ежедневно с 10:00 до 19:00.
В следующем году ярмарку планируется сделать более обширной и антуражной, добавил Борис Елкин.
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