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Общество

Елена Бибикова исполнила новогодние желания пятерых детей

Заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Всего ей досталось пять шаров: новогодние пожелания от четырех ребят из Псковской области и одно – от трёхлетнего мальчика из Донецкой народной республики. Об этом сенатор сообщила в своём Telegram-канале

«Все пожелания выполнила, в посылки также добавила сладкие подарки, а мальчику из ДНР – письмо со словами поддержки, тепла, веры в самое хорошее! Надеюсь, что взрослые, которые рядом с этим мальчиком, прочтут мое письмо вместе с ним», - рассказала Елена Бибикова.

Скриншот из видео телеграм-канала Елены Бибиковой

Напомним, в Псковской области есть ещё 14 неисполненных желаний.

«Третий год подряд в нашей стране проходит акция «Ёлка желаний» и все, кто может, присоединяются к ней, чтобы порадовать детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. У них тоже есть новогодние мечты, и кто-то их может исполнить», - отметила Елена Бибикова.

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