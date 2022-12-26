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Общество

Автобусы начнут ходить по Троицкому мосту с 29 декабря

Автобусы начнут ходить по Троицкому мосту в Пскове с 29 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия «Псковпассажиравтотранс». 

В связи с открытием Советского (Троицкого) моста изменится расписание и схемы движения автобусов следующих городских и пригородных автобусных маршрутов: № 1 «Снятная гора – Вокзал», № 5 «Вокзал – Архив», № 11 «Вокзал – Архив», № 22 «Политехнический колледж – Архив», № 25 «Родина – Архив», № 30 «Рокоссовского – Юности», № 118 «Рокоссовского – Писковичи – Муровицы», № 124 «Ваулино – Неёлово».

Напомним, Троицкий мост был закрыт для транспорта и пешеходов 1 марта. С этого момента подрядчик приступил к разборке аварийного сооружения и возведению нового.

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