Автобусы начнут ходить по Троицкому мосту с 29 декабря

17:03, 26 декабря 2022, ПАИ

Автобусы начнут ходить по Троицкому мосту в Пскове с 29 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия «Псковпассажиравтотранс».

В связи с открытием Советского (Троицкого) моста изменится расписание и схемы движения автобусов следующих городских и пригородных автобусных маршрутов: № 1 «Снятная гора – Вокзал», № 5 «Вокзал – Архив», № 11 «Вокзал – Архив», № 22 «Политехнический колледж – Архив», № 25 «Родина – Архив», № 30 «Рокоссовского – Юности», № 118 «Рокоссовского – Писковичи – Муровицы», № 124 «Ваулино – Неёлово».

Напомним, Троицкий мост был закрыт для транспорта и пешеходов 1 марта. С этого момента подрядчик приступил к разборке аварийного сооружения и возведению нового.