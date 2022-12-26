Псковский музей-заповедник принял активное участие в проведении Года культурного наследия

20:50, 26 декабря 2022, ПАИ

Учёный секретарь Псковского музея-заповедника Татьяна Огинская приняла участие в круглом столе по итогам Года культурного наследия в Псковской области, который прошёл сегодня в медиацентре Псковского агентства информации. Татьяна Огинская рассказала ПАИ о том, что в Год культурного наследия народов России Псковский музей-заповедник подготовил серию выставок и мероприятий, посвящённых этническим различиям в материальной культуре населения нашей страны.

В частности, в музейном комплексе «Двор Постникова» экспонировалась выставка «По платью видно, кто идёт», на которой были представлены женский и мужской костюмы народа сето и предметы сетоского «серебряного наряда» из коллекции Псковского музея. Выставочный проект стал выездным: с 9 июня эта выставка работала в филиале Новгородского музея-заповедника в Старой Руссе.

В апреле Приказная палата Псковского кремля принимала выставку из Российского этнографического музея «Пояс в культуре этноса». На выставке экспонировались пояса XIX–XX веков (177 предметов), различные по месту и технике изготовления, материалу, декору, форме, конструкции.

«Традиционный фестиваль детских музейных программ «Псковский кремль – 2022» состоялся 19 мая и был посвящён Году культурного наследия народов России. Впервые после долгого перерыва из-за пандемии и связанных с ней ограничений музей смог провести такое масштабное детское мероприятие. События фестиваля развернулись на пяти тематических площадках, где участники фестиваля узнали об этнокультуре, одежде наших предков, устном народном творчестве, народных играх, забавах и русских сказках», — отметила Татьяна Огинская.

К Международному дню защиты детей музей подготовил программу для летних школьных лагерей в формате творческих площадок с мастер-классами «Здравствуй, лето!», а 12 июня впервые в Псковском кремле прошёл народный фольклорный праздник «На Святую Троицу». Гости приняли участие в различных традиционных обрядовых действах, играх и забавах, которые были неотъемлемой частью празднования Святой Троицы у наших предков.

В рамках Года культурного наследия сотрудники музея организовали и провели тематические мероприятия, в ходе которых познакомили воспитанников Псковской общеобразовательной школы-интерната и посетителей центра детского чтения города Пскова с особенностями псковского традиционного костюма в рамках однодневной выездной выставки «Как одевались наши предки».

8 октября в открытых после реставрации залах Поганкиных палат с большим успехом прошёл первый концерт фольклорного ансамбля Санкт-Петербургского государственного университета под управлением Екатерины Головкиной с программой «Среди было царства Московского». 16 декабря на этой же площадке в рамках международного фольклорного фестиваля «Золотые родники» состоялся необычный концерт ансамбля «Уграда». Артисты продемонстрировали зрителям коллекцию костюмов, изготовленных по образцам праздничных женских нарядов Торопецкого уезда Псковской губернии, а также народных бурятских костюмов. Этот концерт стал своеобразным подведением итогов Года культурного наследия народов России в Псковском музее-заповеднике.