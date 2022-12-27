В Пскове по улице Ипподромной возобновляется движение автобуса №55

10:58, 27 декабря 2022, ПАИ

С 27 декабря по улице Ипподромной в Пскове возобновляется движение 55-го автобуса по маршруту «Архив – ул. Балтийская». До конца недели, сразу после открытия Троицкого моста, по ней будет запущено и движение автобуса № 25 по маршруту «Родина - Архив», сообщает официальный телеграм-канал области.

Кроме того, после открытия Троицкого моста, движение общественного транспорта городского и пригородного сообщения будет восстановлено по ранее действующей схеме.

С расписанием маршрутов №1 «Снятная гора – Вокзал», №5 «Вокзал – Архив», №11 «Вокзал – Архив», №22 «Политехнический колледж-Архив», №25 «Родина – Архив», №30 «Рокоссовского – Юности», №118 «Рокоссовского - Писковичи – Муровицы», №124 «Ваулино – Неёлово» можно ознакомиться на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс».