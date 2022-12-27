Более 20 световых композиций засияло в Финском парке Пскова

11:56, 27 декабря 2022, ПАИ

Парк фонарей «Тайны сказочных огней» открылся в Финском парке Пскова. Как сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, здесь установлено более 20 световых композиций, состоящих из более чем 200 фонарей, размером до 5 м в высоту. Все они посвящены известным сказочным сюжетам – «Лебединому озеру», «Щелкунчику», «Снежной королеве», «Дюймовочке» и другим.

Световые композиции дополняет музыка. Кроме того, перед фонарями установлены таблички с QR-кодами, по которым можно прослушать отрывок из сказочного произведения.

«Каждый фонарь – это сложная авторская работа: основой его служит металлический каркас с уличной подсветкой изнутри. Затем каркас обтягивают тканью, позже раскрашивают. Конструкции хрупкие, ранимые, именно поэтому трогать фонари руками нельзя», - отметил глава региона.

Парк «Тайны сказочных огней» будет открыт до 15 января. Время работы: с 17:00 до 21:00. Вход бесплатный.