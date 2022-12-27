«Как бабка свинью замуж выдавала»: новую сказку показали псковичам

14:27, 27 декабря 2022, ПАИ

Вышла юбилейная серия проекта «Псковские народные сказки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Десятая сказка под названием «Как бабка свинью замуж выдавала» приехала из Невельского района, она была записана в деревне Нарично. Несмотря на абсурдность сюжета, в этой сказке есть реалистичные черты — точно переданы фрагменты свадебного обряда: и поиск невесты на ярмарке, и даже величальная песня молодым!» — отметили в ТКД.

Проект подготовила Театрально-концертная дирекция Псковской области при поддержке комитета по культуре региона. Режиссёр-постановщик — Нина Витковская, звукорежиссёр — Дмитрий Волхонов, актёры-кукольники — Юлия и Николай Зубрилины, художник-кукольник — Мария Воробьёва, операторская группа — TM Videomaking.

Девятую серию проекта «Псковские народные сказки» можно посмотреть здесь.