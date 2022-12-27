Гастроли в Донбасс планирует псковский драмтеатр

15:18, 27 декабря 2022, ПАИ

Гастроли в Донбасс планирует Псковский драматический театр. Об этом рассказал директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, его художественный руководитель Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, там артисты представят спектакль «Пигмалион». «Он веселый, он понравится публике. Там театры еще технически не укомплектованы, и какие-то сложные спектакли мы туда везти не можем», – отметил Дмитрий Месхиев.

Помимо этого, художественный руководитель поделился, что планирует показать на московском фестивале «Золотая маска» спектакль «Морфий». «И пока больше ничего серьезного по гастролям мы не планируем. Надо поиграть и порепетировать, довольно плотный график будет. Поэтому до весны ничего не планируем», – сказал он.

Ранее худрук заметил, что на всех спектаклях Псковского театра драмы наблюдается аншлаг.