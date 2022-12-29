В Год культурного наследия псковские мастера воссоздали уникальные женские народные костюмы

20:03, 29 декабря 2022, ПАИ

Мастера Псковской области изучили и воссоздали технологию изготовления известного женского головного убора – шишака. Это обсудили на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации, где подвели итоги Года культурного наследия в регионе.

«Мы в начале этого года благодаря комитету по культуре смогли пошить новые костюмы, это для нас и для коллективов такая радость», – отметила исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.



«Это не просто костюмы, это костюмы, изготовленные по образцам праздничного женского костюма Торопецкого уезда Псковской губернии. Этот костюм отличается от других узнаваемостью своего головного убора – жемчужного шишака. Совершенно уникальное. У него сложная технология создания. Его сложно носить. Там такой замечательный костюм – косоклинный сарафан. При его создании были соблюдены все традиции, естественно, это стилизованный костюм, надо понимать, что выставочный образец шьётся по другим законам», – дополнила главный специалист отдела художественного творчества Псковского областного центра народного творчества Галина Березина.

По её словам, Псковская область представила традиционный костюм практически на всех фестивалях области, посвящённых Году культурного наследия, и ещё на шести мероприятиях за пределами региона: «Первый – фестиваль народной песни «Добровидение». Дальше нас пригласили в Смоленск на фестиваль народного наследия Смоленщины, а также на летний фестиваль «Беломорье» в Мурманской области в посёлке Умба. Там люди до сих пор хранят свои традиции, свой костюм – идёт живая передача ценностей. В этом году совершенно по-новому этот фестиваль сделали, я была в третий раз. Дальше фестиваль «Нарядная Россия» в Ханты-Мансийске, где мы уже говорили только о костюмах. Там 120 национальностей представляли свои традиции, костюмы, и мы представляли псковский шишак, псковский костюм – получилось очень достойно».

Как отметила спикер, сколько весит головной убор – неизвестно: «Знаете, мы не взвешивали, честно говоря. Когда первый шишак пробовали и загрузили на голову, петь мы не смогли. Не просто петь, мы слышать ничего не смогли. Он тяжёлый на самом деле».

«Могут сказать, что Торопец – это сейчас Тверская область, но мы изучали этот вопрос, и с 1777 года организован Торопецкий уезд Псковской губернии. И выходит он от нас только в 1928 году в состав Великолукской губернии. И только в 1935 году маленький фрагмент Торопецкого уезда становится частью Калининской области, а остальная часть остаётся в составе Куньинского и Великолукского районов», – прокомментировала Галина Березина.

Она дополнила, что существует мнение, что шишак – это свадебный головной убор: «По фотографиям понятно, что торопчанки постоянно носили эти головные уборы из жемчуга. Это зависело от состояния семьи. Торопчанки ходили в своих традиционных русских костюмах. Это очень важный момент для нас сейчас. Так любить свою культуру и традиции и не следовать моде. Костюмы показывали разную степень достатка. Женщина могла на праздник носить много жемчуга. Александр Первый, проезжая через Торопец, обратил внимание на блеск в городе, был какой-то праздник вроде бы, когда все женщины Торопца вышли в жемчуге – весь город блистал».

«Если женщина была дворянкой, значит, был большой головной убор, если крестьянка – поменьше. Носили даже девочки. Вот шишки показывали количество детей. Девочки тоже носили жемчужные головные уборы, только без шишек. Люди всегда восхищались торопчанками», – объяснила главный специалист отдела художественного творчества Псковского областного центра народного творчества.

По словам исполняющей обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Натальи Беловой, в этом году в Псковской области также провели конкурс национальных костюмов: «В этом году мы активизировали наших мастериц, провели конкурс, в завершение подвели итоги, выявили лучших, всего приняло участие 18 мастеров. В конце показали дефиле».