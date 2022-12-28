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Общество

Интриги происходят на каждом новом месте работы – Антон Сергеев

Часто ли приходится сталкиваться с интригами на работе, рассказал советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).   

«Это происходит на каждом новом месте работы. Ничего нового. Помните, был прекрасный фильм с Патриком Суэйзи «Придорожное заведение», когда он приезжает в отель и происходит следующее: сюда ничего не налили, колёса прокололи... Он приезжает в новое заведение, а подколы все те же. И здесь, и везде – всё то же самое», – сказал гость студии.

Советник губернатора отметил, что интриги были раньше, но сейчас этого уже нет.

Ранее Антон Сергеев объяснил, почему работу в Псковской области нельзя назвать легкой

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