Интриги происходят на каждом новом месте работы – Антон Сергеев

14:39, 28 декабря 2022, ПАИ

Часто ли приходится сталкиваться с интригами на работе, рассказал советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Это происходит на каждом новом месте работы. Ничего нового. Помните, был прекрасный фильм с Патриком Суэйзи «Придорожное заведение», когда он приезжает в отель и происходит следующее: сюда ничего не налили, колёса прокололи... Он приезжает в новое заведение, а подколы все те же. И здесь, и везде – всё то же самое», – сказал гость студии.

Советник губернатора отметил, что интриги были раньше, но сейчас этого уже нет.

Ранее Антон Сергеев объяснил, почему работу в Псковской области нельзя назвать легкой.