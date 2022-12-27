ВИДЕО В Пскове на днях прошла спортивная акция «Закаленная Россия – сильная страна»

18:33, 27 декабря 2022, ПАИ

Всероссийская акция «Закаленная Россия – сильная страна» прошла во всех субъектах Российской Федерации.

В Псковской области акцию поддержали более 20 активных участников, сообщает Федерация зимнего плавания Псковской области. Псковичи преодолели морже-забег 2 км, разминку, обливание холодной водой и окунание в проруби.



Зимнее плавание, закаливание, моржевание и здоровый образ жизни - объединяет людей самых разных возрастов и социальных групп. В данном мероприятии приняли активное участие и граждане старшего возраста, подавая молодежи пример активного долголетия, рассказали организаторы.



Цель акции: развитие и популяризация зимнего плавания, закаливания, моржевания и здорового образа жизни в России.

Кажддый, кто окунулся в прорубь, может связаться с Федерацией зимнего плавания Псковской области и получить электронный диплом Всероссийского участника акции.



В Пскове тренировку перед купанием в проруби провел выпускник НГУ им. П. Ф. Лесгафта, пловец Марк Мордовцев.