Вера Емельянова рассказала о достижениях молодых псковичей

09:40, 29 декабря 2022, ПАИ

О достижениях молодых псковичей рассказала вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова в интервью корреспонденту Псковского агентства информации.

«Наши дети заняли множество призовых мест на самых различных престижных конкурсах и фестивалях. Совсем недавно мы вручали награды молодым профессионалам, в этом году занявшим призовые места, обогнав миллионы детей в стране по тем профессиям, которые были представлены. Вадим Павлов стал лидером конкурса «Повар года», хотя еще сам не окончил наше профессиональное училище. Ему сегодня уже поступают предложения из Москвы, Санкт-Петербурга работать в самых престижных ресторанах страны. Наши дети очень талантливые, и для них в этом году, а это тоже событие, открылся центр для работы с одарёнными школьниками, студентами. Мы назвали его «Вега», он будет принимать сотни детей ежегодно по новым образовательным программам», — отметила вице-губернатор.

Напомним, что в центре «Вега» открыли две первые профильные смены для учащихся 5–7-х классов лингвистической и художественной направленности.