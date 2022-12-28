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Общество

Первый тур голосования в рамках премии «Народное признание — 2022» начнётся сегодня

Первый тур голосования за номинантов на общественную премию «Народное признание — 2022» стартует сегодня, 28 декабря, в 15:00.

Голосование продлится до 24 января. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций. Они примут участие во втором туре голосования, а также получат баллы от членов жюри. Каждый голос эксперта будет равен 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре.

Всего на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022» в этом году поступило 216 заявок. Это абсолютный рекорд премии за все годы её существования — в этом году «Народное признание» будет присуждаться уже в 13-й раз.

В номинации «Открытие» поступило 7 заявок, «Экомышление» - 9, «Защита» - 4, в номинации «Поступок» - 2. На звание «Бизнесмен года» претендуют в этом году 17 человек. В номинации «Наша марка» и «Сервис» принято 22 и 19 заявок соответственно. Рекордсменами по числу заявок оказались номининации «Талант» и «Призвание» - на каждую приходится по 29 конкурсантов, а также «Рекорд», «Инициатива» и «Событие» - в каждой по 26 соискателей премии.

С полным списком участников в номинациях можно ознакомиться здесь.

В прошлом году на соискание награды поступило 132 заявки, а общее количество претендентов приближается к двум тысячам. За 12 лет премии было удостоено более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области. 

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