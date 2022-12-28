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Общество

Стартовало голосование за номинантов на премию «Народное признание – 2022»

В 15:00 начался первый тур голосования за номинантов на общественную премию «Народное признание – 2022».

Голосование продлится до 24 января. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций. Они примут участие во втором туре голосования, а также получат баллы от членов жюри. Каждый голос эксперта будет равен 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре.

Инструкция по голосованию:

- В шапке сайта в меню нажимаем на «Голосование» или на кнопку «Проголосовать». Попадаем на страницу с голосованием. Доступен только первый тур.

- Ниже есть шкала с голосованием для удобства пользователей сайта. Шкала работает так: голосующий выбирает из каждой номинации одного номинанта, и шкала заполняется. Внизу есть пометка «осталось проголосовать за 10 номинантов». Это значит, что в одной номинации голосующий уже проголосовал.

- Выбор номинантов. Например, за номинацию «Открытие» вы уже проголосовали, поэтому будет указано «Проголосовано». А, к примеру, в номинации «Наша марка» еще не проголосовали, поэтому будет указано «Проголосуйте».

- Если откроем каждую номинацию, то можем увидеть напротив каждого номинанта % и в скобках количество голосов, отданных за каждого номинанта.

- Если вы пропустили какую-то из номинаций и не проголосовали, то внизу после всех номинаций есть уведомление «В 10 номинациях вы не проголосовали» и кнопка «Проголосовать». При нажатии на кнопку «Проголосовать» вас перекинет на номинацию, в которой вы не проголосовали.

- После того как голосующий отдал свой голос за всех номинантов, шкала будет заполнена на 100% и он сможет перейти к подтверждению голосования по СМС.

- Чтобы подтвердить голосование, нужно в поле ввести номер телефона и нажать на кнопку «Выслать код по СМС».

- После нажатия на кнопку «Выслать код по СМС» идет отсчет времени 5 минут. Если за 5 минут голосующий не ввел код, то после 5 минут можно снова запросить СМС.

- Если дважды по каким-то причинам СМС не пришло, можно нажать на кнопку «Свяжитесь с оператором», после чего вас перекинет на WhatsApp, где следует сообщить о проблеме.

Почему СМС могут не приходить: из-за нехватки места на телефоне или из-за антиспам-приложений, которые установлены у голосующего на телефоне.

Всего на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» в этом году поступило 216 заявок. Это абсолютный рекорд премии за все годы её существования – в этом году «Народное признание» будет присуждаться уже в 13-й раз.

В номинации «Открытие» поступило 7 заявок, «Экомышление» – 9, «Защита» – 4, в номинации «Поступок» – 2. На звание «Бизнесмен года» претендуют в этом году 17 человек. В номинации «Наша марка» и «Сервис» принято 22 и 19 заявок соответственно. Рекордсменами по числу заявок оказались номинации «Талант» и «Призвание» – на каждую приходится по 29 конкурсантов, а также «Рекорд», «Инициатива» и «Событие» – в каждой по 26 соискателей премии.

С полным списком участников в номинациях можно ознакомиться здесь.

В прошлом году на соискание награды поступило 132 заявки, а общее количество претендентов приближается к двум тысячам. За 12 лет премии было удостоено более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области.

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