Как родители могут помочь своим детям при травмах, объяснил врач

14:59, 28 декабря 2022, ПАИ

Как родители должны реагировать на детские травмы и как правильно оказывать первую помощь в таких случаях, объяснил заведующий травмпунктом детской областной больницы, детский хирург-травматолог Алексей Авдонин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Если ребёнок получил ожог - не вскрывайте пузыри, не мажьте ничем, просто промойте холодной водой, у всех есть пеленки - прикройте ими конечность или туловище, вызывайте скорую помощь и приезжайте к нам», - рекомендует Алексей Авдонин.

По его словам, если у ребенка случился перелом, необходимо с помощью подручных материалов зафиксировать и обездвижить сустав. При ожоге глаз, продолжил врач, не стоит использовать чайные пакетики, а необходимо приложить стерильную салфетку.

«Случилась травма вечером - придите вечером, потому что потом у нас возникают сложности в работе. Придётся дольше лечиться и лежать в больнице, реабилитационное лечение также увеличивается. Приведите сразу ребёнка - вопрос закроем моментально. Дети уходят с улыбками, особенно когда пошутишь, поддержишь», - сказал заведующий травмпунктом детской областной больницы.

Он добавил, что к растяжениям связок у детей также необходимо относиться серьёзно. «Детям потом иногда гораздо сложнее будет восстановиться, чем после перелома. Это же накапливается», - пояснил Алексей Авдонин.

«По поводу самодеятельности. Если вы думаете, что у вас была похожая травма и всё прошло, то не забывайте, уважаемые взрослые, что вы сейчас гораздо сильнее своих детей», - подытожил врач.

Ранее сообщалось, что более 1000 обращений с травмами зафиксировали в приёмном покое детской областной клинической больницы с начала ноября.