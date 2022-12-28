Отреставрированный мемориал «Вечный огонь» открыли в Пскове

16:54, 28 декабря 2022, ПАИ

Мемориал «Вечный огонь» открыли после реставрации в Пскове сегодня, 28 декабря. В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Борис Елкин, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Работы планировалось выполнить до 15 декабря, но после демонтажа металлического обрамления газовой горелки выявили дефекты чугунной плиты перекрытия. Её замена изначально не входила в контракт, поэтому срок работ был продлён.

Новую чугунную плиту заказывали в Санкт-Петербурге по индивидуальным размерам, а плиты с гранитной крошкой делал псковский производитель.

В рамках ремонта на данный момент провели демонтаж старых железобетонных плит, восстановили и усилили конструкцию памятника, произвели монтаж новой газовой горелки – звезды, установили отмостки из гранитного щебня.

Восстановление памятника продолжится и весной, так как есть работа, которую невозможно выполнить зимой. Это восстановление газона, заполнение пазух между гранитными плитами щебнем, заполнение швов между железобетонными плитами покрытия цементным раствором, дополнительные работы по исправлению дефектов гранитных плит «Брикча» в связи с возможностью их усадки в зимнее время. По словам руководителя подрядной организации, памятник будет полностью благоустроен к первому мая.

Ранее сообщалось, что Вечный огонь вернули к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».