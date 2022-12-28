Конкурс лучших: как определяли «Лидера года – 2022» в Псковской области

16:55, 28 декабря 2022, ПАИ

Кадровый конкурс «Лидер года» впервые прошел в Псковской области в 2019 году по инициативе правительства региона. Главной его целью было выявить талантливых молодых управленцев и сформировать кадровый резерв Псковщины. Конкурс стал ярким событием: в нем приняли участие около 300 человек, причем не только из Псковской области, но и других регионов России.

Неслучайно по окончании пандемии конкурс решили возобновить. Подготовкой к нему занимались преподаватели и сотрудники Псковского государственного университета, имеющие опыт организации проектов федерального уровня. Каков портрет регионального лидера в этом году, как проходили управленческие поединки и почему конкурс «Лидер года» важен для вуза и региона - об этом сотрудники университета поговорили с советником при ректорате ПсковГУ Александром Захаровым.

Конкурс как стратегия

– Александр Алексеевич, какие испытания предстояло пройти участникам «Лидера года», чтобы стать финалистами конкурса?

– Конкурс стартовал в сентябре этого года. На первом этапе претенденты писали эссе. Результаты оценивала комиссия, в состав которой вошли преподаватели и сотрудники нашего вуза. Подбором этой комиссии занимался вуз. По итогам из 227 участников было отобрано порядка 100.

На втором этапе участники прошли тестирование на софт-скилс и частично хард-скилс. Тест полностью, с нуля был разработан сотрудниками нашего вуза, в их числе необходимо упомянуть доцента кафедры экономики, финансов и финансового права Елену Наумову. Тестирование проводилось на базе Цифрового парка ПсковГУ.

Кроме того, на втором этапе мы также провели для участников деловую игру, направленную на развитие профессиональных и гибких компетенций. Это своеобразная бизнес-симуляция: участники на практике применили все свои умения и навыки, а затем оценили, насколько успешно они себя реализовали. Дело в том, что в игре человек проявляет себя совершенно по-другому. Когда он вживается в роль, он может проявить личностные качества, о которых он мог и не подозревать, в особенности те, которые никогда не проявлял в трудовой деятельности.

Также этот этап включал в себя два тренинга. Один из них, на тему управления временем, провел я, второй – на развитие коммуникационных навыков – директор Института права, экономики и управления ПсковГУ Виктория Гусарова. По итогам второго этапа определились 10 финалистов.

– Как прошел финал?

– Финал проходил в формате управленческих поединков: жеребьевкой финалисты были разделены на пары, каждая из которых участвовала в решении двух кейсов. В преддверии финала прошли две тренировочные встречи, на которых прорабатывали сходные задания, чтобы участники познакомились с правилами поединков.

Состав судейской коллегии мы определяли совместно с правительством Псковской области. В состав судей вошла первый проректор ПсковГУ Ольга Серова. Победитель определялся по количеству набранных баллов.

Не только харизма

– Что было приоритетным при оценивании участников?

– Ни один конкурс, наверное, не охватывает всего потенциала участников, потому что есть определенные ограничения по времени, методикам, максимально быть объективным в конкурсе практически невозможно. Поэтому мы постарались охватить все максимально возможные форматы оценки, чтобы с разных сторон оценить претендентов.

– Для лидера какие качества являются самыми главными?

– Если говорить о победителе нашего конкурса, Арсении Шишкине, то в большей степени успех ему принес баланс многих качеств. Он во всем был стабилен. Были другие яркие участники, но на каких-то этапах они проявили себя хорошо, на каких-то – чуть хуже.

– То есть в лидерстве главное не харизма?

– Харизма тоже важна. Но это не самое главное, потому что нужно проявлять и другие лидерские качества: уметь принимать решения, брать ответственность на себя, вести переговоры, быть человеком с большим опытом и кругозором. Вот эти качества в комплексе придают уверенности тем, кто готов идти за лидером в любой путь.

– Что ждет финалистов?

– Конкурс, по задумке организаторов, является кадровым. Есть партнеры, которые являются крупными работодателями нашего региона. Многих из участников конкурса уже пригласили на собеседование. Если брать опыт прошлого «Лидера года», большинство финалистов были приглашены на работу либо в органы исполнительной власти, либо в крупные компании.

Думаю, наших финалистов ждет тоже как минимум приглашение на собеседование, возможно, кто-то из них сменит место работы или пойдет на повышение.

Менять будущее

– Какое впечатление произвели на вас участники «Лидера года – 2022»?

– Они уже пришли лидерами: большинство занимают достаточно неплохие должности. Задача конкурса была не вырастить лидеров, а именно выявить их. В основном это жители нашего региона, но также участвовали гости из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Мурманска, Солнечногорска, Сланцев. Средний возраст – 35 лет, самому старшему было за 60.

– На что стоило бы обратить внимание участникам конкурса в будущем году?

– Во-первых, лидерские качества нужно прокачивать и не стесняться их проявлять. Во-вторых, одним из важных качеств лидера является гибкость. Я бы посоветовал участникам не забывать о том, что руководитель должен уметь не только настаивать на своей точке зрения, но и договариваться.

– Что дало участие в конкурсе университету?

– Это очень хороший организационный опыт. Благодаря участию в этом проекте у вуза теперь есть хороший кейс, есть большая база заданий, которые мы можем трансформировать, совершенствовать или на их основе разрабатывать что-то новое.

Плюс ко всему прочему наши сотрудники тоже стали конкурсантами и дошли почти до финала, буквально несколько баллов не хватило. Я думаю, что идею «Лидера года» можно заимствовать для организации внутриуниверситетского конкурса, который позволит выявить перспективные кадры.

– С вашей точки зрения, зачем такие конкурсы региону?

– Для региона это отличная возможность формирования лидерского кадрового резерва. Многие работники настолько погружены в свою трудовую деятельность, что могут не проявить свои скрытые качества. Конкурс дает им возможность показать себя с новой стороны и реализовать свои амбиции. Как сказала на финальном мероприятии первый заместитель губернатора Псковской области Вера Васильевна Емельянова, «ставьте высокие цели, в них сложно промахнуться»!