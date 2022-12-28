Владимир Путин намерен посетить Псковскую область

17:00, 28 декабря 2022, ПАИ

Посетить Псково-Печерский монастырь пригласил президента РФ Владимира Путина губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время церемонии открытия завода «Титан-Полимер» в формате ВКС.

«Обязательно буду. Обязательно», - ответил на приглашение псковского губернатора Владимир Путин. Рабочая поездка будет приурочена к 550-летию Псково-Печерского монастыря в следующем году.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о важности открытия завода «Титан-Полимер» в Псковской области. В свою очередь глава региона Михаил Ведерников рассказал главе государства о дальнейших планах по развитию завода.