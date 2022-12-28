Владимир Путин намерен посетить Псковскую область
Посетить Псково-Печерский монастырь пригласил президента РФ Владимира Путина губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время церемонии открытия завода «Титан-Полимер» в формате ВКС.
«Обязательно буду. Обязательно», - ответил на приглашение псковского губернатора Владимир Путин. Рабочая поездка будет приурочена к 550-летию Псково-Печерского монастыря в следующем году.
Ранее сообщалось, что Путин заявил о важности открытия завода «Титан-Полимер» в Псковской области. В свою очередь глава региона Михаил Ведерников рассказал главе государства о дальнейших планах по развитию завода.
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