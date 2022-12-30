12 откровений псковских випов: чем делились спикеры медиацентра ПАИ

13:43, 30 декабря 2022, ПАИ

Конец декабря — самое время подвести итоги уходящего года. Но итогами с вами ещё поделятся политики в СМИ и друзья в соцсетях, а мы решили вспомнить, кто из псковских випов, участников пресс-конференций в медиацентре Псковского агентства информации, был самым откровенным при ответе на неформальные вопросы. В результате получился дайджест из 12 пунктов по мотивам нашей рубрики «Псковские випы рассказывают».

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова — о псковской кухне:

– Настоящее псковское блюдо — снеток, тушённый со сметаной. Когда он только что выловлен и готовится в тушёном виде с картофелем, сметаной, морковью и овощами в духовке, — это совершенно потрясающее блюдо. Хотя я не самый лучший кулинар, зато мой супруг прекрасно готовит, и кухней заведует он, делает блюда из мяса, рыбы, из снетка в том числе, когда тот имеется.

Глава администрации Пскова Борис Елкин — о чае:

– В основном пью чай, кофе завариваю крайне редко. Люблю с чабрецом или классический с бергамотом, в последнее время ещё стал пить зелёный с жасмином. Иван-чай беру у наших фермеров, я вообще покупаю много фермерской продукции. Не переношу химические чаи.

Прокурор Псковской области Иван Грибов — о студенчестве:

– Моё студенчество — это сосиски в чайнике и 16 предметов, которые надо было сдать за три месяца (я переводился из вуза в вуз), а ещё необходимость постоянно учить, учить, учить и не спать.

Начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин — о книгах:

– Читаю и обычные книги, и аудиокниги слушаю. Переслушал очень много всего: «Мастера и Маргариту», «Войну и мир», много другой классики. Захотелось эти произведения в более зрелом возрасте осознать. Кроме классики не брезговал и какой-нибудь современной фантастикой. А вот электронные книги — абсолютно не моё, да и бумажные я в последнее время не покупаю. У меня их и так много с детства. Что в советской семье было? В шкафу — хрусталь, на полу — ковёр, даже не на полу, раньше их на стенку прибивали, на полках — книги. Отец любил покупать. У всех тогда была такая библиотека, начиная с Дюма и заканчивая классикой: Пушкиным, Есениным, Толстым… Серия «Классики и современники». Так что у меня запас серьёзный.

Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко — о кино:

– У каждого есть то, что может отвлечь от повседневности. Вот у меня такое с советскими сказками. Я большой их любитель. Номер один в рейтинге — «Ночь перед Рождеством» и «Морозко». Когда мне совсем плохо, я включаю эту сказку и попадаю в детство, к родителям, к бабушке, к воспоминаниям. Ещё одна любимая стезя — исторические сериалы.

Гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова — о весне:

– В моей жизни очень тесно переплетается личное и профессиональное. И весна у меня ассоциируется с проблематичным периодом. Памятники древнерусской архитектуры, как правило, находятся по берегам рек. Сразу возникают проблемы: идёт сползание берегов, повышается влажность в памятниках. Поэтому весеннее время, как бы так поделикатнее сказать, испытание на прочность. И не люблю 8 Марта: у меня не очень приятные ощущения ни к Кларе Цеткин, ни к Розе Люксембург. Когда я вижу толпы юношей и мужчин, несущихся с букетами именно в это время, у меня это вызывает некоторую иронию. Цветы — это вещь хрупкая и недолговечная, поэтому их надо дарить постоянно, по поводу и без. Когда я приехала в Псков — сразу сказала: «Я вас умоляю, не дарите мне, пожалуйста, вот этих надгробных венков огромных, выражая, так сказать, гамму чувств относительно директора. Пожалуйста!» Поэтому, когда я на столе увидела несколько тюльпанов, мне было очень приятно.

Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Наталья Мельникова — о 9 Мая:

– 9 Мая всегда был для нас очень радостным праздником. Помню, как мы детьми прибегали к деду. Нам казалось, что это вообще огромное счастье — то, что мы приходим на 9 Мая к деду. Он был танкистом, прошёл всю войну в танке, потому для него состояние тьмы всегда было невозможным. Когда мы приходили, он включал свет, говорил, «чтоб была иллюминация»: если есть «иллюминация» — есть жизнь.

Уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталия Соколова — об экзаменах:

– Я всегда писала шпоры! Всегда! А пользовалась ими, может быть, один или два раза. В чём прелесть шпаргалки? Когда ты её пишешь, лучше запоминаешь материал, но наглости и смелости взять шпаргалку с собой в кабинет, где проходит экзамен, а потом вытащить её и спалиться не было. А вот в институте я разворачивала свою зачётку, ставила её на подоконник и говорила три раза: «Ловись, ловись, халява». Дело было перед сном. Утром нужно было обязательно зачётку захлопнуть, чтобы халява не вылетела, потом прийти и положить её преподавателю на стол, чтобы обязательно только он её открыл и халява влетела ему в нос.

Руководитель комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик — о школьном выпускном:

– Я выпускался в 1983 году. У нас тогда был вокально-инструментальный ансамбль из четырёх человек, я в нём играл на гитаре. И вот директриса на выпускном заставила нас петь совершенно немодную песню. Очень обидно было. А хотелось петь «Круиз», Барыкина, Кузьмина, Боярского. Но потом мы, конечно, зажгли и гуляли по городу до рассвета.

Директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок — о граффити:

– В целом моё отношение к стрит-арт-искусству сугубо положительное. Открою маленький секрет: в школьные годы я сам увлекался граффити, и по согласованию мы с командой рисовали на стенах школы. Но это было санкционировано. Получилось очень достойно.

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству в Псковской области Станислав Стармолотов — о мате:

– В нашей отрасли мы не ругаемся матом, мы на нём разговариваем. Если отменить мат, то на производстве будет достаточно сложно между собой коммуницировать как подрядчику, так и заказчику с подрядчиком. Поэтому это основная составляющая как на стройке, так и в дорожном строительстве. Мат — это обязательно.

Главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров — о подготовке к Новому году:

– Вопрос с подарками, выбором закусок и блюд на новогодний стол решается буквально за пару дней и с помощью опроса всех членов семьи. Сколько мы тратим на новогодний стол, честно говоря, не задумывался. Не потому, что не считаю деньги, а потому, что это происходит в несколько этапов: сегодня мы купили рыбу, завтра мы купили горошек и свёклу на сельдь под шубой, послезавтра — ещё что-то. Если приезжают родители и родственники, то стол обойдётся тысяч в 10. Если это узкий семейный круг, половины этой суммы будет достаточно. За 5 тысяч оптимально можно накормить пятерых человек и не переусердствовать с десятью салатами, которые надо съесть в два часа ночи и потом ещё на завтрак 1 января.