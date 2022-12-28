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Экономика

Михаил Ведерников попросил президента продлить программу развития регионов

С просьбой продлить до 2030 года индивидуальную программу социально-экономического развития регионов обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к президенту России Владимиру Путину. В данную программу сейчас входят десять субъектов с наименьшим уровнем социально-экономического развития.

Президент РФ по видеосвязи запустил производство на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области. Проект, как предполагается, позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения, уточняет РИА Новости.

Как отметил Михаил Ведерников в докладе главе государства, реализация проекта на заводе «Титан-Полимер», которая в перспективе предполагает создание промышленного кластера, стала возможной благодаря реализации индивидуальной программы социально- экономического развития (ИПСЭР) региона.

«ИПСЭР – ключевой и эффективный инструмент развития для Псковской области. Сейчас программа рассчитана до 2024 года включительно, хотел бы попросить продлить ее действие до 2030 года», - сказал глава региона.

«В ней участвуют десять регионов с наименьшим уровнем социально-экономического обеспечения, финансирование программ не такое большое для федерального бюджета, но федеральные средства будут возвращаться кратно в виде налоговых поступлений, а регионы получат мощный импульс к развитию», - добавил он.

Так, как отметил псковский губернатор, за счет запуска производства на заводе «Титан-Полимер» налоговые поступления в региональный бюджет в 2025 году составят 117 миллионов рублей, в федеральный бюджет – порядка 6 миллиардов рублей: «После запуска второй очереди отчисления кратно вырастут и к концу 2030 года составят уже свыше 20 миллиардов рублей в бюджеты всех уровней». – добавил Михаил Ведерников.

Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, также участвовавший в онлайн-церемонии запуска завода в Псковской области, в ответ на предложение псковского губернатора отметил, что Правительство проработает этот вопрос с учетом реализации программы индивидуального социально-экономического развития регионов до 2024 года.

«Даже если принимать такое решение, то не на один регион, а на все десять», - подытожил Денис Мантуров.

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