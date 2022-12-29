ВИДЕО Поезд Деда Мороза прибыл в Великие Луки

09:37, 29 декабря 2022, ПАИ

Поезд Деда Мороза прибыл в город Великие Луки. Об этом сообщается в Telegram-канале Luki-News.

Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными персонажами уже вышли поздравлять великолучан с Новым годом.

Напомним, что протяжённость маршрута «Поезда Деда Мороза» составляет более 33 тысяч километров. С 27 декабря по 8 января на Октябрьской железной дороге участниками общероссийского проекта «Поезд Деда Мороза» станут как города, в прошлом году уже принимавшие у себя сказочный состав, — Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, так и новые города — Тверь, Великие Луки, Чудово, Выборг, Сортавала, Волхов, Тихвин.

В Псковской области передвижная резиденция зимнего волшебника пробудет два дня, 30 декабря в 10:50 поезд остановится в Пскове.