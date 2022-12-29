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Губернатор — главе Пушкиногорского района: Времени на раскачку нет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников после торжественной церемонии вступления в должность провел рабочую встречу с главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников подчеркнул, что времени на раскачку нет, и необходимо активно браться за работу для решения накопившихся проблем. «Как и обещал на недавней встрече с активом, Правительство области выделило на снижение муниципальной задолженности еще 10 млн рублей. Нужно составить график, посмотреть, как можно максимально оперативно погасить существующие обязательства, чтобы долг не висел грузом, дал возможность полноценно планировать и финансировать все мероприятия», — обратил внимание губернатор.

На особый контроль глава региона поручил взять реализацию проекта по благоустройству парка «Лукоморье». «80 млн рублей — серьезное финансирование, за счет которого совершенно точно можно привести в порядок парк и прилегающие территории. Главное, как показывает практика, - держите в зоне внимания все вопросы и ежедневно находитесь на связи с подрядчиком», — напутствовал Михаил Ведерников главу района.

Оксана Филиппова согласилась, что задачи стоят масштабные, и выразила уверенность в том, что Администрации района удастся выстроить работу грамотно. «Площадь парка значительная — более 4 га. Пушкиногорцы и гости района получат объект, который будет их только радовать. Этот проект — хороший пример взаимодействия бизнеса и исполнительной власти, и мы будем стараться такие подходы развивать», — отметила глава района.

В числе приоритетных задач Оксана Филиппова также назвала важнейшие проекты жизнедеятельности муниципалитета: продолжение реконструкции очистных сооружений, модернизация системы водоотведения. Также в фокусе внимания руководства муниципальной власти будет продолжение капремонта средней школы им. А. С. Пушкина.

«У вас команда очень хорошая, активная, профессиональная. Люди неравнодушные. Все должно получиться. Со своей стороны окажем помощь и поддержку, чтобы реализовать огромный потенциал муниципалитета в кратчайшие сроки», — подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, что сегодня, 29 декабря состоялась торжественная церемония инаугурации Оксаны Филипповой. 

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