Евгений Панферов: Открытие травмпункта позволит разделить потоки пациентов

17:33, 29 декабря 2022, ПАИ

Новый травмпункт позволит разделить потоки поступающих пациентов и снизить нагрузку на кабинеты экстренного приёмного покоя, сказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Также главный врач медучреждения отметил, что к новому травмпункту предусмотрены пути подъезда, а ещё здесь позаботились о доступной среде, в частности установлены пандусы.

«Мы планируем дооснащать пункт собственным рентгеновским оборудованием. На данный момент предусмотрен мобильный аппарат для проведения рентгенологических исследований и круглосуточный рентген-кабинет», — обратил внимание Евгений Панферов.