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Спорт

Умер бразильский футболист Пеле

Не стало футбольного короля Пеле. Фото Wikimedia Creative Commons

Умер Пеле. Королю футбола было 82 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Последний месяц легендарный бразильский футболист провёл в больнице. Ранее у него был диагностирован рак толстой кишки.

Пеле — единственный трёхкратный чемпион мира в качестве действующего футболиста. За свою карьеру он забил 1289 голов в 1363 играх. Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим футболистом XX века несмотря на то, что он ни разу не участвовал в Олимпийских играх.

Пеле также признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА. Этого звания его удостоило и множество крупнейших спортивных изданий мира.

Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) выступал на профессиональном уровне с 1956 по 1977 год в составе бразильского «Сантоса» и американского клуба «Нью-Йорк Космос», вместе с «Сантосом» он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

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