Умер бразильский футболист Пеле

22:23, 29 декабря 2022, ПАИ

Умер Пеле. Королю футбола было 82 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Последний месяц легендарный бразильский футболист провёл в больнице. Ранее у него был диагностирован рак толстой кишки.

Пеле — единственный трёхкратный чемпион мира в качестве действующего футболиста. За свою карьеру он забил 1289 голов в 1363 играх. Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим футболистом XX века несмотря на то, что он ни разу не участвовал в Олимпийских играх.

Пеле также признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА. Этого звания его удостоило и множество крупнейших спортивных изданий мира.

Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) выступал на профессиональном уровне с 1956 по 1977 год в составе бразильского «Сантоса» и американского клуба «Нью-Йорк Космос», вместе с «Сантосом» он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.