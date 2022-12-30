Знак бесконечности Пеле

23:55, 29 декабря 2022, ПАИ

Президент Аргентины Альберто Фернандес в четверг выразил соболезнования в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, назвав его одним из лучших футболистов в истории, пишет ТАСС.

«Нас оставил один из лучших футболистов в истории. Мы всегда будем помнить те годы, когда Пеле поразил мир своими способностями», - написал он в Twitter.

«Крепко обнимаю его семью и народ Бразилии, которые будут хранить его в сердце», - добавил глава государства.

Бразильская конфедерация футбола почтила память трехкратного чемпиона мира Пеле, поставив вместо даты его смерти знак бесконечности, следует из публикации ассоциации в Twitter, сообщает РИА Новости.

Конфедерация опубликовала фото футболиста, подписав ее «король Пеле» и добавив слово «вечный».

«Король футбола» Эдсон Арантис ду Насименту, широко известный как Пеле, скончался в четверг в бразильском Сан-Паулу в возрасте 82 лет.