Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Знак бесконечности Пеле

Президент Аргентины Альберто Фернандес в четверг выразил соболезнования в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, назвав его одним из лучших футболистов в истории, пишет ТАСС.

«Нас оставил один из лучших футболистов в истории. Мы всегда будем помнить те годы, когда Пеле поразил мир своими способностями», - написал он в Twitter.

«Крепко обнимаю его семью и народ Бразилии, которые будут хранить его в сердце», - добавил глава государства.

Бразильская конфедерация футбола почтила память трехкратного чемпиона мира Пеле, поставив вместо даты его смерти знак бесконечности, следует из публикации ассоциации в Twitter, сообщает РИА Новости.

Конфедерация опубликовала фото футболиста, подписав ее «король Пеле» и добавив слово «вечный».

«Король футбола» Эдсон Арантис ду Насименту, широко известный как Пеле, скончался в четверг в бразильском Сан-Паулу в возрасте 82 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 декабря 2022

На «Балу чемпионов» губернатор Псковской области поздравил спортсменов
29 декабря 2022

Умер бразильский футболист Пеле
29 декабря 2022

Псковичи – чемпионы России получат вознаграждение из бюджета области
28 декабря 2022

Утром 1 января в Пскове планируют новогодний забег
27 декабря 2022

ВИДЕО В Пскове на днях прошла спортивная акция «Закалённая Россия — сильная страна»
27 декабря 2022

Псковские самбисты завоевали медали на турнире в Ленобласти
27 декабря 2022

В Пскове прошло мероприятие «Новогодний десант»
25 декабря 2022

Шахматисты Островской гимназии поборолись за призовое место

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...